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Трансферы для «Реала» будут возможны только в случае продаж. Перес и Анчелотти обсудили это в пятницу

Карло Анчелотти и Флорентино Перес обсудили будущее «Реала». Как пишет Marca, тренер мадридского клуба постоянно общается с руководством.

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