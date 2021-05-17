В Амурской области сотрудники полиции по подозрению в получении взятки задержали руководителя муниципального учреждения

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Амурской области в Благовещенске с поличным во время получения незаконного денежного вознаграждения задержан исполняющий обязанности директора муниципального учреждения.

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