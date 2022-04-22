Популярные статьи

Свежие комментарии

РИА: Рассекречен полный состав СБУ по Херсонской области

РИА: Рассекречен полный состав СБУ по Херсонской области

Сотрудники российских силовых структур получили данные обо всем кадровом составе управления СБУ по Херсонской области, включая спецназовцев, используемых киевским режимом для осуществления диверсий, часть сведений попала в распоряжение РИА Новости.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх