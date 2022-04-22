РИА: Рассекречен полный состав СБУ по Херсонской области

Сотрудники российских силовых структур получили данные обо всем кадровом составе управления СБУ по Херсонской области, включая спецназовцев, используемых киевским режимом для осуществления диверсий, часть сведений попала в распоряжение РИА Новости.
Сотрудники российских силовых структур получили данные обо всем кадровом составе управления СБУ по Херсонской области, включая спецназовцев, используемых киевским режимом для осуществления диверсий, часть сведений попала в распоряжение РИА Новости.
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