Алькарас о победе над Циципасом: «Думаю, я обыграл главного фаворита. Я играю на невероятном уровне и готов взять титул»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в 1/4 турнира в Барселоне. Испанец победил 6:4, 5:7, 6:2 и в понедельник дебютирует в топ-10.

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