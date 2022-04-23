Алькарас о победе над Циципасом: «Думаю, я обыграл главного фаворита. Я играю на невероятном уровне и готов взять титул»

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в 1/4 турнира в Барселоне. Испанец победил 6:4, 5:7, 6:2 и в понедельник дебютирует в топ-10.
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