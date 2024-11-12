Каждый шестой чех назвал эпоху социализма лучшим периодом жизни в стране

Каждый шестой гражданин Чехии считает, что при социализме людям в стране жилось лучше. Это следует из результатов социологического исследования, проведенного 12 ноября Центром по изучению общественного мнения (ЦИОМ) при Академии наук республики.
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