Эффективнее диет: периодическое голодание назвали простой стратегией снижения веса

Недавнее исследование, проведенное в США, продемонстрировало, что периодическое голодание в соотношении 4:3 может быть более эффективным методом снижения веса по сравнению с традиционными ежедневными диетами, основанными на подсчете калорий .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии