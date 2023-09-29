Что можно и нельзя делать в православный праздник Вера, Надежда, Любовь и мать их София 30 сентября 2023 года Ирина ЛысенкоВсе истинно верующие во Христа Спасителя знают о том, что в святых церковных писаниях существует предание, связанное с благочестивой вдовой Софией и тремя ее дочерями: Верой, Надеждой и Любовью.