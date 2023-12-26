Наши морпехи и десантники в бою разгромили ВСУ под Крынками: поле боя усеяно трупами, раненая ВСУшница молила её спасти (ВИДЕО 18+)

Продолжаются активные бои под Крынками в Запорожской области, где российские морские пехотинцы и десантники в бою разгромили ВСУ под Крынками: поле боя усеяно трупами, раненая ВСУшница молила её спасти (ВИДЕО 18+) Раненая женщина-военная, заметив в воздухе наш дрон, начла махать рукой, моля о помощи.