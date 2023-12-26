Русская весна
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Русская весна

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Наши морпехи и десантники в бою разгромили ВСУ под Крынками: поле боя усеяно трупами, раненая ВСУшница молила её спасти (ВИДЕО 18+)

Наши морпехи и десантники в бою разгромили ВСУ под Крынками: поле боя усеяно трупами, раненая ВСУшница молила её спасти (ВИДЕО 18+)

Продолжаются активные бои под Крынками в Запорожской области, где российские морские пехотинцы и десантники в бою разгромили ВСУ под Крынками: поле боя усеяно трупами, раненая ВСУшница молила её спасти (ВИДЕО 18+) Раненая женщина-военная, заметив в воздухе наш дрон, начла махать рукой, моля о помощи.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Война для тех, кто поддерживает, всегда выгодна промышленникам этих стран.
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