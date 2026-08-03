Как не ослепнуть при сварке — защита глаз и первая помощь

Сварка — это один из самых опасных процессов для зрения, если пренебрегать средствами защиты. Даже кратковременное воздействие яркого ультрафиолетового и инфракрасного излучения способно вызвать так называемый «ожог глаз» или электроофтальмию, которая сопровождается болью, слезотечением и временной потерей зрения.