Давайте жить дружно: Грузия хочет примирить Армению и Азербайджан

Грузинский премьер-министр вновь готов предоставить площадку для диалога между Ереваном и Баку. Настанет ли мир?После агрессии Азербайджана отношения между ним и Арменией становятся всё сложнее и сложнее.
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