© РИА Новости . Сергей Бобылев За то, что Украина в принципе возникла в качестве государства, украинцы должны на каждом перекрёстке поставить памятник Ленину, создавшему украинскую государственность почти в границах 1991 года, только без Крыма.
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