Герман прокомментировала вотум недоверия правительству Речана

Вотум недоверия правительству Речана не будет поддержан парламентским большинством, заявила председатель Комиссии парламента по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман в эфире передачи Rezoomat на Rlive.
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