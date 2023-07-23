Папа Римский отреагировал на слова патриарха Кирилла о Киево-Печерской лавре Владислав ВислПредседатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), отметил, что Папа Римский Франциск был одним из немногих, кто публично отреагировал на обращение патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно гонений на братию Киево-Печерской лавры, — сообщает издание «РИА Новости».
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