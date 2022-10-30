Члены звездного жюри отгадали, кто скрывался под маской Алисы в стране чудес в «Шоу аватар»

Члены звездного жюри телепроекта «Шоу Аватар» на НТВ долго гадали, какая знаменитость скрывается за аватаром персонажа Алиса в стране чудес.
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