Президент РФ заявил о приверженности стран ШОС формированию многополярного миропорядка

Президент России Владимир Путин заявил, что в вынесенном на одобрение на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Астанинской декларации говорится о приверженности стран - участниц формированию справедливого многополярного миропорядка, который основан на центральной роли ООН и международном праве, передает корреспондент The Moscow Post.
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