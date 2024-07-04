Президент РФ заявил о приверженности стран ШОС формированию многополярного миропорядка

Президент России Владимир Путин заявил, что в вынесенном на одобрение на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Астанинской декларации говорится о приверженности стран - участниц формированию справедливого многополярного миропорядка, который основан на центральной роли ООН и международном праве, передает корреспондент The Moscow Post.