🇷🇺☄Колонна САУ 2С19 «Мста-С» перемещается на огневые позиции в зоне проведения СВО💥 #ВСРФ #СВО #МСТА #Колонна.
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🇷🇺☄Колонна САУ 2С19 «Мста-С» перемещается на огневые позиции в зоне проведения СВО💥 #ВСРФ #СВО #МСТА #Колонна.
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