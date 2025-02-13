Nokia работает над созданием квантового компьютера

Квантовые компьютеры совершат невероятные достижения. Они создадут чрезвычайно сложные цифровые двойники на молекулярном уровне и разработают оптимизационные решения на глобальном уровне, позволяя нам преобразовать целые отрасли — от фармацевтики до логистики.
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