Nokia работает над созданием квантового компьютера

Квантовые компьютеры совершат невероятные достижения. Они создадут чрезвычайно сложные цифровые двойники на молекулярном уровне и разработают оптимизационные решения на глобальном уровне, позволяя нам преобразовать целые отрасли — от фармацевтики до логистики.