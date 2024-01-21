Дмитрий Сотников признался, что «КАМАЗ-мастер» скучает по Дакару

Дмитрий Сотников признался, что «КАМАЗ-мастер» скучает по ДакаруКАМАЗ-мастерГонщик КАМАЗ-мастер Дмитрий Сотников, выступая на выставке-форуме «Россия», выразил надежду на скорое возвращение «Синей Армады» в ралли-марафон Дакар.
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