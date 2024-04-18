Власти расширили перечень жизненно важных препаратов

Подписан соответствующий документ.Стадии производства добавленных лекарств осуществляются на территории РФ, в том числе производство готовой лекарственной формы и синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций.
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