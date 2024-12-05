Шольц снова заявил о запрете Украине бить ракетами Taurus по России

ФРГ не будет давать Украине разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь российской территории, а также не намерена поставлять ВСУ крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер Олаф Шольц по возвращении из Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии