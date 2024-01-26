Независимая проверка нашла необоснованными обвинения против Freedom Holding

Независимые директоры Freedom Holding Corp. Тимура Турлова обратились к юридической компании Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерской фирме Forensic Risk Alliance для проведения экспертизы по поводу обвинений в адрес холдинга компанией Hindenburg Research: в середине августа 2023 года американские аналитики-шортселлеры обвинили компанию в обходе санкций и фальсификациях, говорится в сообщении холдинга.
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