Независимая проверка нашла необоснованными обвинения против Freedom Holding

Независимые директоры Freedom Holding Corp. Тимура Турлова обратились к юридической компании Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерской фирме Forensic Risk Alliance для проведения экспертизы по поводу обвинений в адрес холдинга компанией Hindenburg Research: в середине августа 2023 года американские аналитики-шортселлеры обвинили компанию в обходе санкций и фальсификациях, говорится в сообщении холдинга.