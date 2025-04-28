ЕС провалил реализацию «Закона о чипах» — теперь придётся писать новый

ЕС провалил реализацию «Закона о чипах» — теперь придётся писать новыйЕвропейский «Закон о чипах» (European Chips Act), призванный обеспечить ЕС 20-% долю на мировом рынке полупроводников к 2030 году, скорее всего, потерпит неудачу.