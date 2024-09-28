Новиков о Мичкове в НХЛ: «Он поехал не за пряниками и не на ярмарку с балалайками – это очень непростой хлеб. Когда начнется чемпионат, будет уже совсем другое»

19-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в выставочном матче с «Айлендерс» (2:0). «Надо сказать, что здесь уже и наши уважаемые специалисты, ребята, которые очень серьезно играли в хоккей, высказали слова поддержки Матвею.