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SPLETNIK

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Стеша Маликова показала фото с "самого красивого свидания" в её жизни

Стеша Маликова показала фото с "самого красивого свидания" в её жизни

26-летняя дочь Дмитрия Маликова Стеша, которая ранее намекала на новый роман, опубликовала фотографии со свидания с таинственным незнакомцем.

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