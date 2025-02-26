Ватикан: секретные переговоры

Уже больше недели Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии Андрей Соколов Итальянские газеты переполнены сообщениями о состоянии здоровья главы Римско-католической церкви Франциска, у которого обнаружилось двухстороннее воспаление легких.
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