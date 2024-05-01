"Кто людям помогает - не тратит время зря, прекрасными делами наполнится земля" ❤️ Детский сад - это такой же дом, в котором ребята проводят много времени.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"Кто людям помогает - не тратит время зря, прекрасными делами наполнится земля" ❤️ Детский сад - это такой же дом, в котором ребята проводят много времени.