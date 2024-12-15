ВС РФ освободили Пушкино и Веселый Гай в ДНР

Министерство обороны России сообщило, что российские военные освободили два населенных пункта в ДНР. В ведомстве отметили, что подразделения войск «Центр» в ходе активных наступательных действий заняли под контроль населенный пункт Пушкино.
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