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Нацбанк Украины рассматривает переход на евро вместо доллара США

Нацбанк Украины рассматривает переход на евро вместо доллара США

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил о рассмотрении возможности перехода от доллара к евро как базовой валюты для гривны, объясняя это потенциальным вступлением в ЕС и изменениями на мировых рынках.

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