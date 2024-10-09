На территории южного Ливана продолжается операция «Стрелы севера» АОИ. Стало известно о вводе вчера вечером в западный сектор операции ещё одной дивизии ЦАХАЛ – 146-й резервной.
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На территории южного Ливана продолжается операция «Стрелы севера» АОИ. Стало известно о вводе вчера вечером в западный сектор операции ещё одной дивизии ЦАХАЛ – 146-й резервной.
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