Эксперт рассказала, когда отказ от еды в гостях может быть признаком тревоги

Если человек отказывается от еды в гостях из-за сильного страха загрязнения, избегает чужой посуды и рук, постоянно проверяет безопасность пищи, причиной может быть тревожная или обсессивно-компульсивная симптоматика.
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