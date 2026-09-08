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Воронежские новости

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Бензин подорожал, а очереди стали меньше: ситуация на заправках Воронежа 8 сентября

Бензин подорожал, а очереди стали меньше: ситуация на заправках Воронежа 8 сентября

Второй рабочий день недели встретил воронежских автомобилистов новым витком топливной истории. Бензин на некоторых заправках появился, но и стоимость его, к сожалению, взлетела.

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