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«Остаются в силе». Какие законы в сфере строительства и ЖКХ одобрил Совет Федерации?

«Остаются в силе». Какие законы в сфере строительства и ЖКХ одобрил Совет Федерации?

На одном из последних пленарных заседаний Госдума в третьем, финальном чтении приняла закон о доработке механизма комплексного развития территорий (КРТ), закон о продлении временных мер поддержки экономики и поправки в 214 Федеральный закон.

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