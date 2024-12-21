«Остаются в силе». Какие законы в сфере строительства и ЖКХ одобрил Совет Федерации?

На одном из последних пленарных заседаний Госдума в третьем, финальном чтении приняла закон о доработке механизма комплексного развития территорий (КРТ), закон о продлении временных мер поддержки экономики и поправки в 214 Федеральный закон.
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