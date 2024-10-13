Знаменитый футболист СССР отказался играть за сборную и любимый клуб. Он был в шоке от решения тренерского штаба

Кипиани завершил карьеру в 30 лет.На стыке 70-х и 80-х полузащитник тбилисского «Динамо» Давид Кипиани добился с клубом большого успеха — взял чемпионство в СССР, дважды выиграл Кубок страны, стал обладателем Кубка Кубков, а также был признал лучшим футболистом Советского Союза (1977).
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