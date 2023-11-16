Семь лет за «антивоенные ценники», топ-менеджеры «Балтики» под арестом и скачок инфляционных ожиданий

Суд в Санкт-Петербурге сегодня вынес приговор по показательному делу о «фейках об армии». 33-летняя художница Саша Скочиленко получила 7 лет колонии за то, что еще в марте 2022 года разложила в петербургском супермаркете шесть ценников с антивоенными лозунгами.