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Царьград

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Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде закроют 15 сентября

Парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде закроют 15 сентября

15 сентября парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде закроют для посетителей на весь день. В официальных соцсетях общественного пространства уточнили, что на территории проведут дополнительную акарицидную обработку от клещей.

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