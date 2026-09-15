Депутат допустил разный подход к уголовной ответственности врачей Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный допустил, что подходы к уголовной ответственности за врачебные ошибки могут различаться в зависимости от направления медицины.
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