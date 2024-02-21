Ким Кардашьян снова готова выйти замуж

Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась деталями своей личной жизни. Как сообщает Marca, 43-летняя бизнесвумен заявила, что несмотря на свой статус независимой женщины, она не испытывает чувства одиночества.
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