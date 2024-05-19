Байден вспомнил слова Трампа и назвал его неудачником

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника, а также основного конкурента в борьбе за пост хозяина Белого дома Дональда Трампа неудачником, который не умеет достойно проигрывать, сообщает ТАСС.
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