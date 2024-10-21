ВС РФ ударили по заводу в Запорожье, где производили безэкипажные надводные катера, заявил Рогов

Вооруженные силы РФ ударили по ключевому заводу в Запорожье, где производились морские безэкипажные катера, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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