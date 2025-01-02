ПВО отразила атаку украинских дронов в одном регионе России

ПВО сбила четыре БПЛА в Белгородской области 2 января средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны России.
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