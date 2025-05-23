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KurskTV.Ru

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Главу Беловского района Курской области экстренно доставили в Москву после атаки дрона — его готовят к операции

<p style="text-align:justify">В ночь на 24 мая в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) был экстренно доставлен глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, получивший тяжёлые ранения в результате атаки украинского БПЛА.

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