Страна и люди
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Страна и люди

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ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье

ВС России уничтожили стоянку HIMARS под Николаевом, сообщило подполье

ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России ударами с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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