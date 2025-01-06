Заслуженная артистка России Ирина Соболева отмечает день рождения

Ей исполнился 71 год В понедельник, 6 января, 71 год исполнился концертмейстеру, художественному руководителю оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра, лауреату Национальной оперной премии «Онегин» и заслуженной артистке России Ирине Соболевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии