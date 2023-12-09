Президент объявляет мобилизацию на фронт демографии

Ученые и политики рассказали о том, что 80% россиян счастливы, и ответили на вопрос «СП», как размножаться на удаленке Михаил Зубов Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Материал комментируют: Михаил Мамонов Олег Матвейчев «Русский крест» — очень тревожное демографическое понятие, которое вошло в науку в конце 1990-х.