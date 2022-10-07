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Партию гуманитарного груза от уссурийцев передали зенитно-артиллерийскому полку

Партию гуманитарного груза от уссурийцев передали зенитно-артиллерийскому полку

В Уссурийске коллектив Центра детского творчества и учебно-творческое объединение "Занимательный английский" присоединились к всероссийской акции взаимопомощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает ИА UssurMedia.

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