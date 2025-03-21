На столичных маршрутах введено около 40 новых остановок с начала года

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что с начала года ввели около 40 новых остановок для автобусов и электробусов более чем на 70 маршрутах столицы.
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