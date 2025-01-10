Доверившиеся Западу страны проиграли в отличие от Грузии — депутат

Такие страны, как Украина, которые полностью доверились западным дружественным странам, в итоге проиграли, а Грузия никому не подчинялась и выстояла, 10 января исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», депутат парламента Грузии Мамука Мдинарадзе журналистам.