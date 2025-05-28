Трамп выразил готовность встретиться с Путиным и Зеленским для урегулирования конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 28 мая, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если это будет необходимо для урегулирования конфликта на Украине.
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