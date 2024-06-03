CL - 8 Hrly - Weekly Forecast - 03 June 2024 Crude Oil Futures NYMEX_DL:CL1! TraderRiz This is my weekly forecast of Oil for the week of 03 June 2024 We have closed below a key support level on the Monthly, so I now see this as bearish.
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