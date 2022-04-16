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Уткин про СММ «Спартака»: «Слово «говно» становится едва ли не главным в осмыслении событий в российском футболе. Я бы назвал это «испражнениями в остроумии»

Василий Уткин отреагировал на пост в соцсетях «Спартака» после матча с «Рубином». После матча 25-го тура РПЛ (1:1) в телеграм-канале казанцев появился ролик, в котором слова форварда были заменены на крики дельфинов.

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